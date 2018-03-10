video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول صينى: الإسلام يتداخل مع الحياة العلمانية فى بكين

السبت، 10 مارس 2018 04:12 م
مسؤول صينى: الإسلام يتداخل مع الحياة العلمانية فى بكين الرئيس الصينى





(رويترز)
إضافة تعليق

دعا مسؤول صينى مسلم بارز، اليوم السبت، المسلمين الصينيين إلى الحذر مما وصفه "بالأسلمة الزاحفة" بما فى ذلك انتهاج المساجد أساليب أجنبية وحثهم على ممارسة عقيدتهم بالطريقة المعتادة فى بلادهم.

ويعيش فى الصين نحو 20 مليون مسلم يقطن كثير منهم فى الجزء الغربى من البلاد.

وعلى الرغم من أن الصين تكفل رسميا حرية الأديان فقد شددت الرقابة فى الأعوام الماضية فى المناطق التى يقطنها الكثير من المسلمين خشية التطرف أو العنف.

وقال يانغ فامينغ رئيس الرابطة الإسلامية الصينية المرتبطة بالحكومة أمام الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس نواب الشعب إن للإسلام تاريخا طويلا ومجيدا فى البلاد.

لكنه حذر من مشكلات قال إنها أصبحت واضحة فى الأعوام الماضية ولا يمكن تجاهلها وذلك وفقا لنسخة من نص خطابه نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال "على سبيل المثال أسلوب بناء بعض المساجد يقلد بالضبط نماذج أجنبية... وبات الدين يتداخل مع الحياة العلمانية".

وأضاف "البعض يولى تعاليم الدين أهمية أكبر بكثير جدا من أهمية القانون الوطني... علينا بالقطع أن نتوخى الحذر بشدة".

ويعقد البرلمان والهيئة الاستشارية التابعة لمجلس نواب الشعب جلساتهما السنوية حاليا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جاكى شان يطالب بقانون جديد لحماية "الكرامة الوطنية" للصين من الإهانات

الصين

اخبار الصين

اخبار العالم

العالم اليوم

الاسلام




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة