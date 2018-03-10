مركز المصالحة الروسى: زيادة احتجاجات سكان الغوطة الشرقية ضد المسلحين







موسكو (أ ش أ)

أعلن اللواء فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا،اليوم السبت، زيادة احتجاجات سكان الغوطة الشرقية ضد أعمال المسلحين بعد فتح ممر إنسانى فى منطقة (المليحة) .

وقال زولوتوخين، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بعد فتح نقطة عبور إضافية باتجاه منطقة (جسرين - مليحة)، رصد الطرف السورى زيادة ملحوظة فى حالات اصطدام لسكان الغوطة الشرقية مع المسلحين الذين يرفضون الخروج من المنطقة ".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولى تبنى بالإجماع فى 25 فبراير الماضى القرار رقم 2401،الذى يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما فى جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين فى جميع المناطق.