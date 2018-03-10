مدير عام المنظمة الدولية للهجرة يبدأ غدا زيارة رسمية للسودان







الخرطوم (أ ش أ)

يبدأ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام ليسى، غدا الأحد، زيارة رسمية للسودان تستغرق ثلاثة أيام.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - "إن مدير منظمة الهجرة الدولية سيلتقى خلال الزيارة عددا من المسئولين فى الدولة لبحث العديد من القضايا المتصلة بالهجرة".

وأوضح أن لقاءات مدير عام المنظمة الدولية للهجرة تشمل نائب الرئيس السودانى، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، والأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج.