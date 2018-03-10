مدير إعلام بنها: كل صوت انتخابى يمثل رصاصة فى قلب أعداء الوطن







القليوبية-نيفين طه

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن كل صوت انتخابى مشارك فى اختيار رئيس الجمهورية يعتبر رصاصة فى صدر أعداء الوطن والإرهابيين الذين استباحوا دماء جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها جمعية تنمية المجتمع المحلى ببنها بالتعاون مع مركز النيل للاعلام اليوم السبت بنادى ليلى حارون بعنوان تعزيز المشاركة السياسية فى انتخابات رئاسة الجمهورية، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

تحدث فى الندوة التى شارك فيها منظمات المجتمع المدنى والتنظيمات النسائية، اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب، والمستشار عبد الله حارون، والدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، واللواء عبد الرحمن راشد سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق والكاتب عبد الرحمن مشهور، والمهندس محمد رضا الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر.