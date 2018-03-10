محافظ دمياط يوجه بصرف علاج مسنة بـ18 ألف جنيه على نفقة الدولة

محافظ دمياط يوجه بصرف علاج مسنة بـ18 ألف جنيه على نفقة الدولةالسبت، 10 مارس 2018 04:35 م
المريضة مع أسرتها
دمياط معتز الشربينى
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط بصرف علاج بمبلغ 18 ألف جنيه على نفقة الدولة لحالة مريضة بمرض إم .إس، وهى مسنة تدعى صفا طلعت هاشم عوض من قرية البصارطة بمركز دمياط، حيث تعانى من المرض و ملازمة للفراش منذ أكثر من عشرة سنوات.
وقال فكرى السبع أحد أبناء قرية البصارطة، إن المريضة لا تسطيع الحركة وتحتاج إلى هذا العلاج الذى يكلفها أموال طائلة بشكل دائم وبمجرد إخطار محافظ دمياط كلف الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة الذى بذل كل الجهد وأعطى تعليمات لرجال الصحة بمستشفى التخصصى بدمياط وعلى رأسهم الدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى التخصصى وعنتر فرج المحاسب بإدارة العلاج على نفقة الدولة لسرعة إنهاء الإجراءات لتوفير العلاج للمريضة.
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