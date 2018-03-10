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محافظ القاهرة يشارك فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" بالساحل

السبت، 10 مارس 2018 12:13 م
محافظ القاهرة يشارك فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" بالساحل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، فعاليات حملة " خليك زى آدم " بحى الساحل، والتى نظمتها المحافظة بحديقة الترعة بجوار نفق شبرا، أمام مدرسة الترعة الإعدادية.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الهدف الأساسى من الحملة هو فرض الإيجابية فى سلوك المواطن القاهرى، والعمل على رفع الوعى بعدم إلقاء المخلفات على الأرض، والحفاظ على نظافة الشوارع، والحملة هى كمبادرة توعوية تتبناها محافظة القاهرة للحفاظ على ماتم من أعمال ومجهودات فى منظومة النظافة.
 
 

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القاهرة

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خليك زى ادم




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