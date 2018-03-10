محافظ الجيزة يكرم المشاركين فى تنظيم مؤتمر "الأورومتوسطية "







كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، المشاركين فى تنظيم مؤتمر"الأورومتوسطية" من شركات السياحة وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والإدارة العامة للسياحة ومكتب المحافظ، حيث منحهم المحافظ شهادات تقدير لجهودهم المخلصة والأداء المتميز والمشرف فى استضافة ممثلى 47 دولة.

وأكد المحافظ، أن كافة أعضاء الجمعية الأورومتوسطية قد عبروا عن شكرهم العميق للمحافظة والكرم الزائد والترحاب الشديد منذ وصولهم لمطار القاهرة وحتى مغادرتهم، مشيرًا إلى أن الجميع قد أدى دوره باخلاص وتفانى وأداء جماعى انطلاقاً من الحس الوطنى والظهور بمظهر مشرف أمام ضيوف الجيزة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة والمنسق العام للمؤتمر، أن السر فى نجاح المؤتمر هو الإعداد الجيد للحدث والمتابعة الدائمة والمستمرة لكل صغيرة وكبيرة، مشيرًا إلى أن المؤتمر له أثر طيب ومردود كبير على السياحة ويبعث برسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة.

شملت الأسماء التى تم تكريمها اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة الجيزة وعادل على عبد الرازق نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية – المهندسة أميرة شوقى عبد الخالق أحمد "شركة EBS " - محمد عزب حسن عامر " شركة أبركرومبى للسياحة "- أحمد سيد توفيق رمضان "شركة المحرك الذهبى للسياحة " - طارق خطاب " شركة ممنون للسياحة " - أشرف عبد العزيز حسن هريدى " شركة بروموترز أنترناشيونال " - ماهر نصيف "شركة هيبتون للسياحة " - ماجدة حافظ حسن سيد مدير عام - مكتب المحافظ - سوزان سمير توفيق أحمد مدير عام الإدارة العامة للسياحة - محمود زين العابدين أحمد القلا مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة – هالة عبدالحليم محمود على الإدارة العامة للسياحة ومن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظ كلاً من أحمد فتحى يوسف يوسف - سهير رزق الله مجلع قلته - أحمد محمود أحمد قناوى - مصطفى محمود سيد على- أحمد نبيل محمود خميس - كريم زينهم علام عبد اللاه - زينهم إمام عواد إمام - رمضان إبراهيم رمضان – راضى محمد مصطفى الليثى - يوسف عبد المجيد محمد ومـن مكتب المحافظ كلاً من عماد بكر محمد جودة - هانى محمد محمود مشرف - أحمد رمضان عبد الله - هشام فؤاد رمضان حسين .ومن الإدارة العامة للسياحة كلاً من محمد نبيل جمال محمود - شيماء ممدوح عبد الوهاب يوسف - راندا جلال عبد الرؤوف أحمد - أمانى مختار إبراهيم الجميلى - إسراء سمير عبد العزيز عبد الدايم - نسرين فتحى محمود حسنين - رشا محمدى كمال السيد ومن إدارة الترجمة كلاً من وسام محمد محمود الجنزورى - هدير عادل سعيد حامد .