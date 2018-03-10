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مجلس سوريا الديمقراطية يدعو للتظاهر للوقوف أمام مشروع تركيا لتقسيم البلاد

السبت، 10 مارس 2018 09:48 م
مجلس سوريا الديمقراطية يدعو للتظاهر للوقوف أمام مشروع تركيا لتقسيم البلاد قصف داخل سوريا- أرشيفية





كتب أحمد جمعة
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دعا مجلس سوريا الديمقراطية الجماهير الكردية والسورية والقوى الديمقراطية للتظاهر وإبداء الموقف اللازم لمساندة الشعب السورى الصامد فى عفرين وهو التظاهر المستمر أمام كل المؤسسات الدولية والرسمية الأوروبية والتنديد بالعدوان التركى وللوقوف أمام المشروع التركى لتقسيم سوريا.

 

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى _ حصل "اليوم السابع" على نسخة منه _ أن الدعوة للتظاهر جاءت من أجل إنقاذ مليون مواطن فى عفرين من آلة القتل والتدمير التركية، بشعاراتهم التى يختارونها فى كل أنحاء العالم وحيثما وجدوا.نحن فى مرحلة مصيرية ومن اجل دحر العدوان وحماية شعب عفرين على كل الشرفاء الخروج والتظاهر والقيام بالاعتصامات أمام السفارات والقنصليات والهيئات والمؤسسات الدولية فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى الدول الأوروبية وبشكل عاجل وبروح الاستنفار من أجل عفرين وأهلها الصامدين رغم كل الظروف.

 


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