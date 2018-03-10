مؤتمر لجمعية المحسنة بالسويس لتأييد الرئيس السيسي

مؤتمر لجمعية المحسنة بالسويس لتأييد الرئيس السيسيالسبت، 10 مارس 2018 10:32 م
مؤتمر جمعية ابناء المحاسنه بالسويس
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
نظمت جمعية أبناء المحسنة بمحافظة السويس مساء اليوم مؤتمر بمقر الجمعية بحى الأربعين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبدا المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم، وتخلل المؤتمر كلمات لعدد من أبناء الجمعية الذين أكدوا على دعمهم الكامل لرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب المشاركون فى المؤتمر الجميع النزول لأداء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوصيل رسالة إلى العالم على ثقة ووعى الشعب المصرى.
جانب من حضور المؤتمر
إضافة تعليق
صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى
التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة