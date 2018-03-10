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مؤتمر لجمعية المحسنة بالسويس لتأييد الرئيس السيسي

السبت، 10 مارس 2018 10:32 م
مؤتمر لجمعية المحسنة بالسويس لتأييد الرئيس السيسي مؤتمر جمعية ابناء المحاسنه بالسويس





السويس- سيد نون
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نظمت جمعية أبناء المحسنة بمحافظة السويس مساء اليوم مؤتمر بمقر الجمعية بحى الأربعين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وبدا المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم، وتخلل المؤتمر كلمات لعدد من أبناء الجمعية الذين أكدوا على دعمهم الكامل لرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وطالب المشاركون فى المؤتمر الجميع النزول لأداء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوصيل رسالة إلى العالم على ثقة ووعى الشعب المصرى.

 

2- الحضور بالمؤتمر
جانب من حضور المؤتمر

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