كلينتون تحذر من "خطورة" إجراء واشنطن محادثات مع كوريا الشمالية







لاهاى (أ ف ب)

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لا تقر بخطورة" إجراء محادثات مع بيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية مضيفة أن واشنطن تفتقد لوجود دبلوماسيين يمتلكون الخبرة اللازمة لادارة المحادثات.

ونقلت صحيفة "الجيمين داجبلاد" الهولندية الشعبية عن كلينتون فى مقابلة نشرت السبت "إذا أردت مناقشة كيم جونج أون بشأن أسلحته النووية، تحتاج إلى دبلوماسيين من ذوى الخبرة".

وقالت منافسة ترامب فى انتخابات العام 2016 بمقابلة أجريت فى امستردام ونُشرت بالهولندية إن على الدبلوماسيين أن يكونوا "على المام بالملفات ويعرفون الكوريين الشماليين ويجيدون لغتهم".

لكنها أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "تتآكل" وسط تقلص أعداد الدبلوماسيين الذين لديهم خبرة فى الملف الكورى الشمالى بعد استقالة العديد من مناصبهم.

وقالت "لا يمكن أن يكون لديك دبلوماسية دون دبلوماسيين"، مضيفة أن "حكومة ترامب لا تقر بخطورة" ذلك.

وأدلى المندوب الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون بتصريحات مشابهة فى وقت سابق حيث حذر من أن التفاوض مع كوريا الشمالية "ليس من برامج تلفزيون الواقع".