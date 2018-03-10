"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا بقرية بنى محمد سلطان بالمنيا لدعم السيسي

نظمت أمانة حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بقرية بنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، مؤتمرا شعبيا حاشدا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحملة مؤتمرها بمركز شباب القرية، بحضور كلا من عصام عبد القادر أمين اللجنة الحزبية، وعلى حسن الأمين المساعد، وعاطف سيد غريب منسق المؤتمر، وبمشاركة العشرات من أبناء القرية.

أعلن جميع الحضور وقوفهم خلف الرئيس فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على حشدهم للمواطنين للخروج يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، موضحين أنهم يدعمون استقرار الوطن ودفع عملية التنمية التى بدأها السيسي خلال السنوات الماضية.