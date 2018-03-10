كرواتيا تتهم 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى

كرواتيا تتهم 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرىالسبت، 10 مارس 2018 05:42 م
الشرطة الصربية
زجرب (أ ف ب)
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أعلنت النيابة العامة الكرواتية السبت، توجيه الاتهام إلى 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى حرب خلال النزاع فى تسعينيات القرن الماضى.
وأعلن مكتب المدعى العام فى زجرب فى بيان توجيه الاتهام إلى 22 كرواتيا من الاتنية الصربية بقتل 20 مدنيا وشرطيين اثنين كانوا وقعوا فى الأسر فى 3 مناطق فى شرق البلاد فى سبتمبر 1991.
والمتهمون كانوا ينتمون إلى مجموعات مسلحة تركزت مناطق عملياتها فى شرق البلاد خلال سنوات الحرب بين الكروات والقوات الصربية المدعومة من بلجراد، فى نزاع أودى بحياة نحو 20 ألف شخص.
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