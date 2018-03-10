video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كرواتيا تتهم 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى

السبت، 10 مارس 2018 05:42 م
كرواتيا تتهم 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى الشرطة الصربية





زجرب (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت النيابة العامة الكرواتية السبت، توجيه الاتهام إلى 22 صربيا بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى حرب خلال النزاع فى تسعينيات القرن الماضى.

وأعلن مكتب المدعى العام فى زجرب فى بيان توجيه الاتهام إلى 22 كرواتيا من الاتنية الصربية بقتل 20 مدنيا وشرطيين اثنين كانوا وقعوا فى الأسر فى 3 مناطق فى شرق البلاد فى سبتمبر 1991.

والمتهمون كانوا ينتمون إلى مجموعات مسلحة تركزت مناطق عملياتها فى شرق البلاد خلال سنوات الحرب بين الكروات والقوات الصربية المدعومة من بلجراد، فى نزاع أودى بحياة نحو 20 ألف شخص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب الأول لرئيس لوزراء صربيا يؤكد دعم بلاده للعملية العسكرية سيناء 2018

مصرع شخصين بسبب الطقس البارد فى صربيا وسلوفينيا

صربيا

اخبار صربيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة