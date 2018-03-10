video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

: قافلة طبية متنقلة للكشف عن فيروس سي ببني سويف

السبت، 10 مارس 2018 11:47 م
: قافلة طبية متنقلة للكشف عن فيروس سي ببني سويف جانب من القافلة الطبية





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

 
قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن إجمالى المترددين على القافلة الطبية بمركزى ببا وسمسطا  8 آلاف و 664 مواطنا ،   وذلك ضمن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي 2020 .
 
وأضاف حميدة فى بيان له مساء اليوم السبت  إن القافلة  تضم 4 سيارات متنقلة ، وتقدم خدماتها بالمجان ، إذ سحب فنيو المعمل عينات دم من 8آلاف و 450 ،  وتعرفوا  جميعا على نتائج التحاليل  بشكل فورى وحصل 233مريضا على العلاج اللازم.
 
وتابع حميدة قائلا : واصلت القافلة عملها  بالمركزين على مدى 25 يوما ، بمشاركة كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية ،  الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى ، الدكتورة  مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة ، الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى ، الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ، الكميائية رانيا إبراهيم مدير المعامل  ، طه كمال حجاج مدير مالي وإداري القوافل ،   أحمد عجمي مسئول  مواقع القوافل  ، محمد خلف  مسئول الإمداد الطبي ، وعيد فرج فرج مسئول المعلومات .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الزراعى ببنى سويف: 211 عاملا حصلوا على شهادات أمان بـ250 ألف جنيه

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القضاء على فيروس سي




لا تفوتك
فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة