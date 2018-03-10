: قافلة طبية متنقلة للكشف عن فيروس سي ببني سويف

: قافلة طبية متنقلة للكشف عن فيروس سي ببني سويفالسبت، 10 مارس 2018 11:47 م
جانب من القافلة الطبية
بنى سويف أيمن لطفى
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قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن إجمالى المترددين على القافلة الطبية بمركزى ببا وسمسطا 8 آلاف و 664 مواطنا ، وذلك ضمن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي 2020 .
وأضاف حميدة فى بيان له مساء اليوم السبت إن القافلة تضم 4 سيارات متنقلة ، وتقدم خدماتها بالمجان ، إذ سحب فنيو المعمل عينات دم من 8آلاف و 450 ، وتعرفوا جميعا على نتائج التحاليل بشكل فورى وحصل 233مريضا على العلاج اللازم.
وتابع حميدة قائلا : واصلت القافلة عملها بالمركزين على مدى 25 يوما ، بمشاركة كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية ، الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى ، الدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة ، الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى ، الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ، الكميائية رانيا إبراهيم مدير المعامل ، طه كمال حجاج مدير مالي وإداري القوافل ، أحمد عجمي مسئول مواقع القوافل ، محمد خلف مسئول الإمداد الطبي ، وعيد فرج فرج مسئول المعلومات .
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