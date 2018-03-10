: قافلة طبية متنقلة للكشف عن فيروس سي ببني سويف







بنى سويف أيمن لطفى

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن إجمالى المترددين على القافلة الطبية بمركزى ببا وسمسطا 8 آلاف و 664 مواطنا ، وذلك ضمن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي 2020 .

وأضاف حميدة فى بيان له مساء اليوم السبت إن القافلة تضم 4 سيارات متنقلة ، وتقدم خدماتها بالمجان ، إذ سحب فنيو المعمل عينات دم من 8آلاف و 450 ، وتعرفوا جميعا على نتائج التحاليل بشكل فورى وحصل 233مريضا على العلاج اللازم.

وتابع حميدة قائلا : واصلت القافلة عملها بالمركزين على مدى 25 يوما ، بمشاركة كل من الدكتور محمد حجازي منسق القوافل الطبية ، الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى ، الدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة ، الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى ، الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات ، الكميائية رانيا إبراهيم مدير المعامل ، طه كمال حجاج مدير مالي وإداري القوافل ، أحمد عجمي مسئول مواقع القوافل ، محمد خلف مسئول الإمداد الطبي ، وعيد فرج فرج مسئول المعلومات .