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قافلة الأزهر الطبية بالواحات البحرية تحول أكثر من 200 مريض للعلاج بالقاهرة

السبت، 10 مارس 2018 05:32 م
قافلة الأزهر الطبية بالواحات البحرية تحول أكثر من 200 مريض للعلاج بالقاهرة جانب من أعمال قافلة الأزهر الطبية





كتب لؤى على
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واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، عملها لليوم الثالث على التوالى، حيث بلغ إجمالى العمليات الجراحية التى أجرتها "100" عملية ما بين كبرى ومتوسطة، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على "3900" حالة.

وتنوعت العمليات الجراحية التى أجرتها القافلة بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد، وقامت القافلة، التى يستمر عملها حتى الثانى عشر من مارس الجارى، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

ولم تكتف قافلة الأزهر الطبية بتوقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية، بل قامت بتحويل أكثر من 200 مريض لتلقى العلاج فى مستشفيات الأزهر الجامعية بالقاهرة ( الحسين_ الزهراء_السيد جلال)، لعمل جراحات كبرى لهم؛ نظرًا لعدم توافر الإمكانات بمستشفى الواحات البحرية.

وأكد الشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية فى الأزهر، أن القافلة نسقت مع مستشفيات الأزهر الجامعية لمتابعة الحالات التى تم تحويلها، مشيرًا إلى أن هذه الحالات فى تخصصات العظام والرمد والباطنة والصدر والكلى والمخ والأعصاب والجلدية والمسالك البولية والأطفال.

وتضم القافلة 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير.

ويأتى إرسال هذه القافلة فى ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانطلاقًا من إطار الدور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف داخل وخارج مصر.

قافلة الازهر توقع الكشف الطبى
قافلة الأزهر توقع الكشف الطبى
 
اجراء عمليات جراحية لأهالى الواحات البحرية
إجراء عمليات جراحية لأهالى الواحات البحرية
 
جانب من أعمال القافلة الطبية
جانب من أعمال القافلة الطبية

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قافلة طبية

الواحات البحرية

جامعة الازهر




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