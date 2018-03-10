قاتل صاحبة عقار إمبابة يعترف بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مالية







كتب بهجت أبو ضيف

اعترف بائع خردة متهم بقتل مالكة العقار الذى يقيم به بإمبابة بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مالية.

وذكر أنه انتهز فرصة صعود الضحية الطابق الرابع واعتدي عليها بسكين ثم استولي علي مشغولاتها الذهبية وفر هارباً.

وكان قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها ب المنيرة الغربية.

فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة والنقيب مصطفي علي إلي محل الواقعة، وتم العثور علي جثة المجني عليها صاحبة العقار مصابة بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن بائع خردة يقيم بشقة مستأجرة بالعقار ملكها وراء ارتكاب الجريمة، وأنه فر هاربا إلى محافظة أسيوط.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لمروره بضائقة مالية، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.