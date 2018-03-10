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فيديو..الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحية عقار السيدة زينب المنهار

السبت، 10 مارس 2018 09:23 م
فيديو..الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحية عقار السيدة زينب المنهار العقار المنهار





كتب أحمد حربى
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نشرت صفحة اتحاد أهالى السيدة زينب على فيس بوك مقطع فيدو يظهر جهود رجال الحماية المدنية لإنقاذ مسن من أسفل العقار المنهار.

وعاينت نيابة السيدة زينب منذ قليل، العقار المنهار واستمعت لأقوال الشهود والجيران الذين أكدوا أنهم فوجئوا بسماع صوت الانهيار مرة واحدة وهرعوا للمكان، وطلبت النيابة سماع باقى الشهود بمقر النيابة فى محكمة جنوب القاهرة.

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان.

 


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