فيديو.. أب بالمنوفية يحفظ أولاده نشيد "قالوا إيه": لازم نعلم ولادنا الانتماء

فيديو.. أب بالمنوفية يحفظ أولاده نشيد "قالوا إيه": لازم نعلم ولادنا الانتماءالسبت، 10 مارس 2018 10:18 م
أب بالمنوفية يحفظ أولاده نشيد "قالوا إيه"
المنوفية - محمود شاكر
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فى لافتة جديدة لأبناء محافظة المنوفية، على تعليم الوطنية وحب الوطن، بطريقة مختلفة، قام أب بتعليم أبنائه نشيد "قالوا إيه" أنشودة الصاعقة المصرية، للحث على الوطنية والجهاد.
وقال أحمد محمد بكرى موظف بالباجور، إنه يشعر بوطنه وبتضحيات الجيش المصرى من أجل الأمن والأمان لنا جميعا.
وخلال تصريحه لـ"اليوم السابع" أفاد بأنه وجد فكرة جيدة لتعليم أبنائه الوطنية وذلك من خلال أنشودة الصاعقة المصرية، فجمع أبناءه، وظل يردد النشيد وهم يرددون خلفه.وقال: أعشق جيش بلدى وأتمنى له التوفيق والسداد.
وأضاف بكرى أنه من أكثر الداعمين للجيش، قائلا: همى دائما دعم الجيش ورسالتى للجميع "لازم نعلم ولادنا فى جميع المراحل الانتماء للوطن والحفاظ عليه".
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