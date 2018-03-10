video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديوجراف.. تطورات الأزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا من العداء إلى الحوار

السبت، 10 مارس 2018 03:45 م
فيديوجراف.. تطورات الأزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا من العداء إلى الحوار ترامب وزعيم كوريا الشمالية





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

بعد نحو 7 عقود من العداء بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دعوة للحوار مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى وقت قريب، عرف عن زعيم كوريا الشكمالية ميله إلى الصعيد العسكرى وإجراء التجارب النووية، لكن بدأ يظهر فى الآونة الأخيرة تحولا دبلوماسيا، بحسب فيديوجراف بثته "سكاى نيوز عربية".

وقال البيت الأبيض، إن  دونالد ترامب لن يلتقى زعيم كوريا الشمالية إلا إذا اتخذت بيونج يانج "خطوات ملموسة"، فيما تواجه الولايات المتحدة انتقادات على موافقتها إجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

فى سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج أنها ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء نظيرها الأمريكى ريكس تيلرسون.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كانج قولها - فى تصريحات صحفية بهانوى حيث تقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام - أنها تعتزم الاجتماع مع نظيرها الأمريكى لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بزيارة المبعوثين الكوريين إلى واشنطن الأسبوع الماضى لتوجيه دعوة من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وبالنسبة لشبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، قالت كانج "يتعين على أمريكا وكوريا الشمالية الجلوس وجها لوجه وأن سول ملتزمة ببذل جهود شاملة لتحقيق تقدم حقيقى نحو نزع السلاح النووى".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن وبكين تتفقان على استمرار الضغط على كوريا الشمالية

"ما محبة إلا بعد زر نووى".. ترامب وكيم يلتقيان بعد عام من الشتائم المتبادلة.. رئيس أمريكا وصف زعيم كوريا الشمالية بـ"المعتوه" و"القصير والسمين" و"رجل الصاروخ".. وجونج أون يرد: "الأمريكى المختل عقليا المخرف"

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

اخبار العالم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة