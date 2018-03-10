فالكون تؤمن وترعى حفل أوبرا عايدة فى عودته بعد غياب 10 سنوات لسفح الأهرامات







كتب - أحمد يعقوب

تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الثقافة ووزارة الآثار، واحتفالًا بمرور 150 عامًا على عرض أوبرا عايدة العالمى تم الإعلان عن عودة العرض إلى سفح الأهرامات المكان الذى تعود فيه الجمهور خاصة الأجانب على حضور الحفل فيه لما للمكان من سحر خاص وأجواء مميزة تضيف لقيمة العرض الفنية التى تجمع عناصر فرعونية وإفريقية وأوروبية وتخاطب جميع الحضارات الإنسانية، وقد قامت فالكون جروب برعاية الحفل وتأمينه بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة على مدار يومى 8 و9 من مارس، حيث تم نفاذ جميع التذاكر وبلغ عدد الحضور أكثر من 3000 فرد منهم 90% من الأجانب.

كما قد شهد الحفل حضور الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إلى جانب حضور العديد من الدبلوماسيين وكبار المسئولين ليبلغ عدد سفراء الدول الأجنبية والعربية أكثر من 20 سفيرا منهم نائب السفير التركى بالقاهرة، وسفير الأمم المتحدة بالقاهرة وسامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء، بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين ونجوم المجتمع.





وشهد العرض أداءًا متميزًا من أكثر من 500 فنان من أعضاء كورال أوبرا القاهرة وكورال الأكابيلا وفرقة بالية القاهرة، هذا بالإضافة إلى أبطال العرض من نجوم الأوبرا المحليين والعالميين وعلى رأسهم التينور المصري وصوليست أوبرا القاهرة الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفني السابق، بقيادة المايسترو ديفيد جريشينزى.





وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون، قائلًا: "هذا العام قامت فالكون بتأمين ورعاية العديد من الفعاليات الهامة مثل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" وهي كلها فعاليات هامة لخدمة الهدف الأسمى وهو الترويج للسياحة المصرية والتأكيد على أن مصر هى بلد الأمن والآمان والثقافة والعلم، والآن بعد أن كان عرض "أوبرا عايدة" مثالًا على التحضر والثقافة فإننا فخورون بأننا قد قدمنا جميع سبل الرعاية والحماية للعرض وضيوف مصر الذين حرصوا على مشاهدة العرض من جميع أنحاء العالم."





كما أكد خالد على أن فالكون ستظل تدعم مثل هذه الفعاليات والعروض التي تؤكد على أن مصر قادرة على استخدام قواها الناعمة متمثلة في الفنون والثقافة لجذب أنظار العالم إليها وتصدير صورة أفضل عن البلد كوجهة حضارية مميزة ولديها الكثر من الطاقات الثقافية الكامنة.





تبعث مصر من خلال هذا الحدث العالمى رسالة أمن وأمان لكل العالم تفيد بأن هذه هي الصورة الحقيقية الحضارية عن الثقافة المصرية التي تزخم بالكثير من المعالم الأثرية والفنون، وقد ساهم هذا الحدث في تنشيط حركة السياحة، حيث وصلت نسبة إشغال فنادق القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس الجارى حوالى 75%، في حين بلغت نسبة إشغال فنادق الهرم 100%.









الجدير بالذكر أن مجموعة فالكون للأمن والحراسة، تأسست عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، وتقدم الشركة التغطية بـ28 محافظة عبر 13 فرعًا فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعمل بها 22 ألف موظف، وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة فى مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة المشروعات.|



