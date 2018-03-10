عمان تستضيف مؤتمرا حول القطاع الدوائى بمشاركة عربية وأجنبية







عمان (أ ش أ)

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولى الثانى حول "الصناعات الدوائية والدراسات السريرية نحو النمو والابتكار" الذي تنظمه المؤسسة العامة الأردنية للغذاء والدواء، بمشاركة عربية وأجنبية.

ويبحث المؤتمر آخر المستجدات العلمية والعالمية فى القطاع الدوائى وتبادل الخبرات، كما تعقد على هامشه ورش عمل متخصصة حول إجراء الدراسات السريرية وأدوية العلاج المناعي والأورام .

وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى الدكتور فيصل الفايز – فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر – أن المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة إقليمية ودولية واسعة يشكل فرصة كبيرة للوقوف على آخر المستجدات وتبادل الخيرات فى مجال الصناعات الدوائية، داعيا إلى مواكبة عملية التطور والتحديث فى هذا المجال من خلال تعزيز البحث العلمى وتبادل الخبرات وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة بالتعاون والشراكة مع المراكز الإقليمية والدولية المتقدمة.

ومن جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة الأردنية للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ، إن حجم سوق الدواء العربى يبلغ نحو 32 مليار دولار، داعيا قيام صناعة دوائية عربية وإفريقية حيث تتوفر كل مقومات نجاحها من مواد خام وكفاءات وخبرات .

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على أهمية الدراسات السريرية والبحثية وتطوير وتعزيز الشراكة بين كافة القطاعات الدوائية بكافة مكوناتها والجهات الرقابية، معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء المعرفة البحثية والممارسات الأمثل في قطاع الدواء والدراسات البحثية ومواءمة الإجراءات وإزالة العقبات أمام قطاع الدواء وفتح الأسواق المشتركة وبناء الشراكات الجادة، والخروج بتوصيات وإجراءات عملية.

وسيقام على هامش المؤتمر اجتماع المجموعة الدولية لشبكة المختبرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.