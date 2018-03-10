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عامل يقتل سيدة بعدما أحسنت إليه لعدة سنوات ومنحته مالا فى الإسكندرية

السبت، 10 مارس 2018 04:00 ص
عامل يقتل سيدة بعدما أحسنت إليه لعدة سنوات ومنحته مالا فى الإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر
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خيراً تعمل شراً تلقى" هو المثل المصرى القديم الذى يدل على الشر نتيجة الإحسان والخير وهكذا فعل عامل عندما كانت تحسن اليه سيدة وتمنحه بعض الاموال كزكاة عنها وعن أسرتها ولكن الطمع والجشع كان أقوى،  فقرر أن يتخلص منها حتى يحصل على أموالها كما صور له الشيطان بأنه سيغير حياته فور التخلص منها .

" كانت دايما بتحسن ليا بالفلوس وبتساعدنى عشان اعيش بس الرزق قليل وطلبت منها فلوس سلف مرضيتش والشيطان قالى اقتلها وخد اللى انت عايزه" كلمات قالها م م خ 39 سنة يعمل عامل بمنطقة مينا البصل فى اعترافاته بالنيابة حيث أبدى ندمه أمام هيئة النيابة لما فعله وقتله للسيدة التى احسنت اليه .

وأضاف أنه يوم الحادث توجه الى مسكنها وطلب منها مبلغ مالى لأنه يمر بضائقة مالية ولكنها رفضت وظل يحدثها حتى توافق على منحه المبلغ المالى ولكنها اعترضت على الطريقة التى يتحدث معها بها فدفعها على الأرض حصل على سلاح أبيض " سكين"  من المطبخ وطعنها 6 طعنات حتى لفظت انفاسها الأخيرة.

وأشار إلى أنه ترك السلاح داخل جسدها فى الطعنة الأخيرة بعد أن فارقت الحياة وظل يبحث عن أموال حتى يسرقها وحصل على بعض منها كما حصل على هاتفها المحمول حتى يبيعه ويوفر له مبلغ مالى وفر هارباً".

وقام المتهم بتمثيل الجناية بمسرح الجريمة وارشد عن هاتفها المحمول الذى سرقه وتم تحويله للنيابة .

بدأت الواقعة بعد اكتشاف الجريمة عندما أبلغ نجل المجنى عليها قوات الأمن بالإسكندرية بالعثور على والدته متوفية فى أرضية المطبخ بها عدة طعنات مختلفة فى الجسد بعد أن

وبسؤال نجلها فى محضر النيابة م م خ  39 سنة قال أن والدته تقيم بمفردها وقام بالاتصال بها تليفونيا للاطمئنان عليها الا انها لم تستجب ، فقام بكسر باب الشقة بمساعدة الجيران فوجدها بالحالة التي عثر عليها متوفيه وبها عدة طعنات بالجسد ولا توجد أية علامات لكسر باب الشقة .

وكان قد تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مامور مينا البصل بوفاة سيدة داخل الشقه سكنها ،بالانتقال والفحص تبين ان الشقه محل البلاغ بالطابق الخامي بالعقار المشار اليه ووجود جثة قاطنتها ا ا ا  58سنة ربه منزل مسجاه علي جانبها الايمن بارضية المطبخ ترتدي كامل ملابسها ،و بمناظرتها تبين اصابتها بعدة طعنات بالجانب الايسر من البطن و سحجتن بالوجه والرقبة ،ووجود سلاح ابيض " نصل سكين " مثبت بجانبها الأيسر وأثار دماء بأرضية صالة الشقة وجميع منافذها سليمة ومحتوياتها مرتبة .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط الجانى وتم ضبطه  فى خلال 24 ساعة من الحادث وتم تحويله للنيابة العامة التى قررت حبس المتهم م م خ عامل 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاه التجديد له فى الموعد .

 

 


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