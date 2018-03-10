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عامل يتهم زوجته بضربه وحرق شقتهما بالهرم.. والزوجة تنفى: اعتاد التعدى على

السبت، 10 مارس 2018 12:00 ص
عامل يتهم زوجته بضربه وحرق شقتهما بالهرم.. والزوجة تنفى: اعتاد التعدى على حريق بشقة- أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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استمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمد.ح" 26 سنة عامل، والذى اتهم زوجته بإشعالها النيران داخل منزلهما بالهرم بسبب خلافات زوجية بينهما، والذى قال إن خلافات بينه وبين زوجته، دفعتها للاعتداء عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى ذراعه الأيسر، ومن ثم قامت بإشعال النيران بالشقة.

وواجهت النيابة المتهمة بما جاء فى أقوال زوجها بالتحقيقات؛ فقالت إن زوجها اعتاد التعدى عليها بالضرب، بسبب تكرار الخلافات بينهما، وانه أسفر عن إصابتها بعدة جروح وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، نافيةً قيامها بحرق الشقة السكنية.

ويعمل رجال المعمل الجنائى على فحص آثار الحريق وكتابة تقرير وافً عن نتائج الفحص، لتسليمه للنيابة العامة التى فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

 


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