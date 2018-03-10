طلاب جامعة حلوان يشاركون فى مسابقة شل للسيارة الموفرة للطاقة بسنغافورا







وائل ربيعى

تشارك جامعة حلوان في مسابقة شل إيكو للسيارات الموفرة للطاقة بدولة سنغافورا، بطلاب فى الفتره من٧ حتى ١١مارس الجارى.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، توفير كل الإمكانيات المالية وإذالة جميع المعوقات من أجل الظهور بالصورة المشرفة للجامعة ولمصر فى جميع المحافل الدولية.