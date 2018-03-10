"طرق" الأقصر تواصل رصف وتوسعة شوارع الروضة ومنطقة الفيروز







الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية النقل والطرق بمحافظة الأقصر، من أعمالها في إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة، بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر ، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.

وفي هذا الصدد أعلن المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، أنه تم إستكمال أعمال الرصف الحالية ورفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة الفيروز، لافتاً إلى أنه تم توسعة شارع الروضة بجوار شركة بيع المصنوعات بإزالة البلدورات والبلاط المتهالك وأعتاب وسلالم بارزة على جانبي الشارع، وتصغير حجم الرصيف وتركيب بلدورات جديدة ، وتركيب بلاط جديد تمهيداً لرمى الطبقة الأسفلتية على أساسات جيدة.