طالب ينتحر شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة بالدقهلية

انتحار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
تخلص طالب بقرية الكردود دائرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من حياته بالانتحار شنقا، لمروره بحالة نفسية سيئة.
وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس، بالعثور على الطالب "م ه ر" 20 سنة، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالى للعلوم الإدارية، مقيم بقرية الكردود.
انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الشاب معلق بسقف غرفته، حيث قام بتعليق حبل فى سقف الغرفة والقي نفسه منتحرا، وبسؤال أسرته على ذلك لمرورة بحالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، وأنه قام بإجراء اتصال هاتفى وأخبرهم بأقدامه على الانتحار نتيجة مرورة بحالة نفسية سيئة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 لسنة 2018 إدرى بلقاس جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
بشرى للمواطنين.. طرح شقق العاصمة الإدارية والعلمين للحجز خلال شهرين.. الإسكان: جار تسعير الوحدات ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز.. وتؤكد: وحدات العاصمة الجديدة من 130 لـ180 مترًا.. وتشطيبات العلمين تخطت الـ90%
الرياضة المصرية اليوم.. مجلس الأهلى يناقش تداعيات أحداث شغب مباراة مونانا.. البدرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى.. الاجتماع الأول لرابطة الأندية بالجبلاية.. وطائرة الأحمر فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة