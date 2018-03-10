طالب سيناوى يشارك فى نهائيات مسابقات العباقرة والموهوبين

طالب سيناوى يشارك فى نهائيات مسابقات العباقرة والموهوبينالسبت، 10 مارس 2018 05:01 م
الطالب محمد سامى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شارك الطالب محمد سامى أبو العلا عزب، من مدرسة أبورديس الثانوية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، فى تصفيات مسابقة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والعباقرة.
وأدى الطالب بالصف الثانى الثانوى بالشعبة العلمية امتحان الرياضيات ضمن 200 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ممن اجتازو المراحل السابقة للمسابقة، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالشراكة مع الكلية الفنية العسكرية لرعاية الطلبة الموهوبين والنابغين وفقًا لمهاراتهم وقدراتهم واستثمار وتنمية ما لديهم من مواهب متعددة.
ويشار إلى أن الوزارة قامت باختبار 20 ألف طالب على مدار ثلاثة أيام الشهر الماضى فى المواد العلمية "الرياضيات والفيزياء والكيمياء"، وتم تصعيد ألف طالب من كل مادة بإجمالى ثلاثة آلاف طالب إلى التصفية قبل النهائية، وبعد ذلك عقد اختبارات نهائية لهم وتصفيتهم إلى 200 طالب من كل مادة.
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