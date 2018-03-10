طائرة أمريكية بدون طيار تجرى مهمة استطلاع بالقرب من جزيرة القرم

طائرة أمريكية بدون طيار تجرى مهمة استطلاع بالقرب من جزيرة القرمالسبت، 10 مارس 2018 09:07 م
طائرة بدون طيار - أرشيفية
(أ ش أ)
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ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن طائرة أمريكية من دون طيار أجرت مهمة استطلاع جوية بالقرب من حدود شبه جزيرة القرم.
وأشارت القناة إلى أن الطائرة الأمريكية أقلعت من القاعدة الجوية فى (سيجونيلا) الإيطالية وفقا لمعطيات خدمة "CivMilAir" التى تقوم بمراقبة تحليقات الطائرات العسكرية.
وأوضحت أن الطائرة المذكورة توجهت إلى شبه جزيرة القرم على ارتفاع 16 ألف متر فوق سطح البحر حيث اقتربت من ساحل مدينة سيفاستوبول بـ30 كيلومترا.
يذكر أن قاعدة (سيجونيلا) تتمركز فى جزيرة صقلية الإيطالية التابعة لحلف الناتو، فيما تقدر كلفة صناعة الطائرة بنحو 140 مليون دولار وتكلفة ساعة واحدة للتحليق تساوى 31 ألف دولار، وفى الوقت ذاته بإمكان هذه الطائرة إجراء دوريات جوية لمدة 30 ساعة.
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