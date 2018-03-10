ضبط 93 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 817 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير امن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 817 حكمًا متنوعًا، منها 620 حكمًا جزئيًا، و130 حكم غرامات، و31 حكم مستأنف، 3 هاربين من أحكام جنائية و33 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4850 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.