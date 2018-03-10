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خالد صلاح
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ضبط 40 قطعة سلاح نارى و230 طلقة و43 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان

السبت، 10 مارس 2018 05:42 م
ضبط 40 قطعة سلاح نارى و230 طلقة و43 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان أسلحة نارية - أرشيفية





أسوان - عبد الله صلاح
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شنت مباحث أسوان، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها بمنطقة كوم أمبو بأسوان.

وتمكنت الحملة التى تمت بإشراف المقدم عمار عبد الحميد رئيس مباحث كوم أمبو، من ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و43 كيلو بانجو، و230 طلقة متنوعة.

جاء ذلك فى اطار خطة أجهزة الأمن بأسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان، واللواء محمود عوض مدير المباحث، لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم تهريب وتصنيع واتجار وإحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت الحملة التى استمرت 24 ساعة، عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى بينها 12 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و5 فرد خرطوش، و43 كيلو بانجو، و60000 قرص مخدر، و200 طلقة آلية، و28 طلقة جرينوف، و2 شريط جرينوف.

كما تمكنت الحملة التى شارك فيها العميد محمد عبداللطيف رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حامد مفتش الأمن العام، والعقيد إبراهيم حمدى رئيس فرع شمال أسوان، والمقدم عمار عبد الحميد رئيس مباحث كوم أمبو، من ضبط 25 حكم جنائى، و350 حكم جزئى.

وقرر اللواء فتح الله حسنى، تحرير محاضر للمتهمين وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم.


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