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ضبط 3.5 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر بمخزن فى دمياط

السبت، 10 مارس 2018 07:58 م
ضبط 3.5 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر بمخزن فى دمياط مخزن زيوت سيارات -ارشيفية





دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض وضياء قنديل مفتش التموين والاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط 3.5 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر بمخزن بقرية الوسطانى مركز كفر سعد.

وتم ضبط "م. ا. د" صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 130 أمن دولة لسنة 2018 جنح مركز شرطة كفر سعد.

وتم توجيه 3 تهم إدارة مخزن زيوت سيارات مجهول المصدر بدون تصريح من الهيئة العامة للمواد البترولية ولصق استيكرر مجهول المصدر.

 

 
 
 

 


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