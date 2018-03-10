ضبط 20 برميل سكر جلوكوز منتهى الصلاحية فى حملة تموينية بقليوب







القليوبية - نيفين طه

شنت مديرية التموين والصحة بالقليوبية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمدينة قليوب، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة، حملات تموينية مكبرة على المصانع والمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بعزبة عبد الله باشا بنطاق بلقس، يقوم بإعادة تصنيع الحلويات منتهية الصلاحية منذ عام 2013، ويقوم بإضافة مواد عليها لإعادة تجديدها وطرحها بالأسواق بتاريخ صلاحية جديد لعام 2018.

وتم ضبط 20 برميل سكر جلوكوز غير صالحين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جانبه أشار اللواء محمودعشماوى محافظ القليوبية، إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى القليوبية، وتشديد الرقابة على جميع الأسواق والسلع الغذائية، للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم والتصدى لجشع بعض التجار



ضبط مصنع لإعادة تصنيع الحلوى المنتهية الصلاحية بقليوب



رئيس مدينة قليوب بالمصنع المضبوط