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السبت، 10 مارس 2018 01:42 م
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ضبط 20 برميل سكر جلوكوز منتهى الصلاحية فى حملة تموينية بقليوب

السبت، 10 مارس 2018 01:07 م
ضبط 20 برميل سكر جلوكوز منتهى الصلاحية فى حملة تموينية بقليوب رئيس مدينة قليوب بمصنع الحلويات المضبوط





القليوبية - نيفين طه
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شنت مديرية التموين والصحة بالقليوبية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمدينة قليوب، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة، حملات تموينية مكبرة على المصانع والمحلات التجارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بعزبة عبد الله باشا بنطاق بلقس، يقوم بإعادة تصنيع الحلويات منتهية الصلاحية منذ عام 2013، ويقوم بإضافة مواد عليها لإعادة تجديدها وطرحها بالأسواق بتاريخ صلاحية جديد لعام 2018.

 

وتم ضبط 20 برميل سكر جلوكوز غير صالحين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

ومن جانبه أشار اللواء محمودعشماوى محافظ القليوبية، إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى القليوبية، وتشديد الرقابة على جميع الأسواق والسلع الغذائية، للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم والتصدى لجشع بعض التجار 

 

ضبط مصنع لاعادة تصنيع الحلوى (1)
ضبط مصنع لإعادة تصنيع الحلوى المنتهية الصلاحية بقليوب

 

ضبط مصنع لاعادة تصنيع الحلوى (2)
رئيس مدينة قليوب بالمصنع المضبوط
 
ضبط مصنع لاعادة تصنيع الحلوى (3)
جانب من المنتجات المنتهية الصلاحية، تمهيدا لإعادة تصنيعها مرة أخرى

 


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سكر جلوكوم غير صالح

تصنيع الحلويات منتهية الصلاحية

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