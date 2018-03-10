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السبت، 10 مارس 2018 01:46 م
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ضبط 1929 مخالفة مرورية و65 قضية تموينية فى حملة أمنية بالفيوم

السبت، 10 مارس 2018 01:22 م
ضبط 1929 مخالفة مرورية و65 قضية تموينية فى حملة أمنية بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم





الفيوم – رباب الجالى
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، بدائرة المديرية على مدار اليوم، اشتركت فيها جميع الإدارات النوعية، وأسفرت عن ضبط 5 قضايا حيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وقضيتى اتجار فى المواد المخدرة "هيروين وحشيش".  

 

كما تم ضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضية حيازة سلاح أبيض، و13 قضية متنوعة فى مجال المسطحات، و1054 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و65 قضية تموين متنوعة شملت 31800 كيلو مخلل مجهول المصدر، و675 كيلو زبدة مجهولة المصدر، و100 كيلو ألبان مجهولة المصدر، و403 عبوات مبيدات مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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