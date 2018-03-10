ضبط 1929 مخالفة مرورية و65 قضية تموينية فى حملة أمنية بالفيوم

كما تم ضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضية حيازة سلاح أبيض، و13 قضية متنوعة فى مجال المسطحات، و1054 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و65 قضية تموين متنوعة شملت 31800 كيلو مخلل مجهول المصدر، و675 كيلو زبدة مجهولة المصدر، و100 كيلو ألبان مجهولة المصدر، و403 عبوات مبيدات مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.