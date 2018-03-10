ضبط عاطل لسرقته مبالغ مالية ولاب توب من داخل شقة بطنطا







الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط عاطل مقيم قرية السجاعية مركز المحلة، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية وجهاز لاب توب من داخل شقة بدائرة القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بتحرير "ن. ف. م" ربة منزل محضرا باكتشافها سرقة مبالغ مالية وجهاز لاب توب من داخل شقتها.

ووجه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات مباحث قسم ثان طنطا، أن وراء ارتكاب الواقعة "م. م. ا"، 34 سنة عاطل له معلومات جنائية، مقيم قرية السجاعية مركز المحلة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة وأرشد من مكان إخفاء المسروقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.