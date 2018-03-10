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ضبط ربع كيلو "استروكس" المخدر بحوزة شابين يعملان في السياحة بالغردقة

السبت، 10 مارس 2018 01:38 ص
ضبط ربع كيلو "استروكس" المخدر بحوزة شابين يعملان في السياحة بالغردقة مخدر الاستروكس





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن ضباط مباحث وحدة مكافحة الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط شابين يعملان في مجال السياحة بالغردقة، بحوزتهما ربع كيلوجرام من مخدر "الاستروكس" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن العقيد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب، والرائد شريف خليل وكيل المباحث، من ضبط شابين يعملان في مجال السياحة، بحوزتهما ربع كيلوجرام من مخدر "الاستروكس".
 
كما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي، و ميزان حساس، و مطواة قرن غزال، و أكياس معدة للتغليف، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.
 

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