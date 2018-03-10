ضبط ربع كيلو "استروكس" المخدر بحوزة شابين يعملان في السياحة بالغردقة

ضبط ربع كيلو "استروكس" المخدر بحوزة شابين يعملان في السياحة بالغردقةالسبت، 10 مارس 2018 01:38 ص
مخدر الاستروكس
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث وحدة مكافحة الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط شابين يعملان في مجال السياحة بالغردقة، بحوزتهما ربع كيلوجرام من مخدر "الاستروكس" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن العقيد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب، والرائد شريف خليل وكيل المباحث، من ضبط شابين يعملان في مجال السياحة، بحوزتهما ربع كيلوجرام من مخدر "الاستروكس".
كما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي، و ميزان حساس، و مطواة قرن غزال، و أكياس معدة للتغليف، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة