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السبت، 10 مارس 2018 01:46 م
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ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية فى الجيزة

السبت، 10 مارس 2018 01:11 م
ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية فى الجيزة ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 28 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، و9 آخريين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء خلال حملة شنتها مديرية أمن الجيزة لضبط الخارجين عن القانون.
 
 
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، عن تنفيذ 140 حكما قضائيا، وتحرير 88 قضية تموينية.
 
 
وحرر ضباط شرطة المرافق بالجيزة 420 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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