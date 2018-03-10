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صور.. نقاط تمركز لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ لعرض إنجازات الرئيس

السبت، 10 مارس 2018 04:58 م
صور.. نقاط تمركز لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ لعرض إنجازات الرئيس توزيع المنشورات على المواطنين





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت ميادين محافظة كفر الشيخ بدء فعاليات "نقطة تمركز"، التى ينظمها حزب مستقبل وطن وتستمر لمدة 10 أيام، وانطلقت الفعاليات، اليوم السبت، لعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات، ودعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى ستُجرى الشهر الجارى.
 
شارك فى نقاط التمركز التى بدأت من ميدان النصر، الدكتور سلامة الويشى، أمين حملة مستقبل وطن، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد حبيب وكيل وزارة التموين، وصلاح فهمى المدير العام للشئون المالية والإدارة بتعليم كفر الشيخ، وأشرف صحصاح رئيس لجنة السياحة ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، ويوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومحمود الروينى مدير إدارة الرياض التعليمية، وعدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب مرتدين تيشرتات وعليها صورة الرئيس وشعار الحزب وكلمات متعددة منها "على العهد دائمًا نرى فيك مستقبل وطن".
 
ووزع أعضاء الحزب على المارة مطويات تشمل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شملت المطويات أسباب اختيار الرئيس فى الفترة الرئاسية الثانية.
 
قال الدكتور سلامة الويشى، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إن هذه الفعاليات التى شهدتها جميع مراكز المحافظة العشرة فى وقت واحد، بتوزيع مطويات لتعريف المواطنين بإنجازات الرئيس،  بناء على تعليمات قيادات الحزب، كما ستذاع أفلام وثائقية عن إنجازات الرئيس، مساء اليوم، بحضور جميع أعضاء الحزب فى المحافظة.
 
وأضاف الويشى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ميدان النصر شهد توزيع شباب الحزب وذوى الاحتياجات الخاصة مطويات على المارة.
 
 
المشاركون في نقاط التمركز بكفر الشيخ من قيادات حزب مستقبل وطن
المشاركون في نقاط التمركز بكفر الشيخ من قيادات حزب مستقبل وطن

توزيع مطويات عن انجازات الرئيس
توزيع مطويات عن انجازات الرئيس

توزيع المطويات على المارة
توزيع المطويات على المارة

مشركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الحملة وتوزيع المطويات
مشركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الحملة وتوزيع المطويات

سيدة تصمم على الاحتفاظ بصورة الرئيس وانجازاته
سيدة تصمم على الاحتفاظ بصورة الرئيس وانجازاته

قيادات الحزب ووكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
قيادات الحزب ووكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ

 


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