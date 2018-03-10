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صور.. ملكة جمال الكون تحضر حفل تتويج miss إندونيسيا

السبت، 10 مارس 2018 04:00 ص
صور.. ملكة جمال الكون تحضر حفل تتويج miss إندونيسيا دى ليه نيل ملكة جمال الكون





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نظمت السلطات الاندونيسية، المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال البلاد، فى العاصمة جاكرتا، وتعد مسابقة ملكة جمال إندونيسيا هذا العام مميزة حيث شاركت فيها ملكة جمال الكون دى - ليه نيل، وعدد من ملكات جمال إندونيسيا السابقين .

والعام الماضى شاركت ستيفانى ديل فالى ملكة جمال العالم، فى حفل تتويج ملكة جمال إندونيسيا، الذى انتهى بتتويج أنتشينتيا هولت نيليسن miss Indonesia 2017، فى حفل كبير.

حيث تمكنت أنتشينتيا هولت نيليسن من اقتناص اللقب من بين 33 متسابقة بذلت قصار جهدها لارتداء تاج ملكة جمال اندونيسيا لعام 2017 .

وجاءت أعلى 5 متسابقات فى المسابقة التى تنافست بها 33 متسابقة فى مقدمتهم أنشينتيا هولت نيلسين، وبنجكوكو، وشمال سولاويزى، وأيو ساراسواتى، ويجياكرتا أنجا أريئيلا .

ملكة جمال الكون دى - ليه نيل
ملكة جمال الكون دى - ليه نيل
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جانب من الحفل

 

المشاركات فى نهائيات مسابقة ملكة جمال أندونيسيا 2018
المشاركات فى نهائيات مسابقة ملكة جمال أندونيسيا 2018

 

جانب من فاعليات الحفل
جانب من فاعليات الحفل

 

جانب من فعاليات الحفل الختامى لاختيار ملكة جمال اندونيسيا
جانب من فعاليات الحفل الختامى لاختيار ملكة جمال اندونيسيا

 

جميلات اندونيسيا يشاركون فى الحفل
جميلات اندونيسيا يشاركون فى الحفل

 

عدد من المشاركات فى مسابقة ملكة جمال اندونيسيا
عدد من المشاركات فى مسابقة ملكة جمال اندونيسيا

 

مشاركات فى مسابقة ملكة الجمال
مشاركات فى مسابقة ملكة الجمال

 

ملكة جمال الكون ديمي لي نيل بيترز
ملكة جمال الكون ديمي لي نيل بيترز
جانب من الحفل
جانب من الحفل

جانب من حفل اختيار ملكة جمال اندونيسيا
جانب من حفل اختيار ملكة جمال اندونيسيا

جميلات اندونيسيا خلال الحفل
جميلات اندونيسيا خلال الحفل

فعاليات حفل اختيار ملكة جمال اندونيسيا
فعاليات حفل اختيار ملكة جمال اندونيسيا

 


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ملكة جمال الكون

حفل تتويج

miss إندونيسيا

حفل تتويج ملكة جمال

ملكة جمال اندونيسيا




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