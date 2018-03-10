صور.. ملكة جمال الكون تحضر حفل تتويج miss إندونيسيا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظمت السلطات الاندونيسية، المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال البلاد، فى العاصمة جاكرتا، وتعد مسابقة ملكة جمال إندونيسيا هذا العام مميزة حيث شاركت فيها ملكة جمال الكون دى - ليه نيل، وعدد من ملكات جمال إندونيسيا السابقين .

والعام الماضى شاركت ستيفانى ديل فالى ملكة جمال العالم، فى حفل تتويج ملكة جمال إندونيسيا، الذى انتهى بتتويج أنتشينتيا هولت نيليسن miss Indonesia 2017، فى حفل كبير.

حيث تمكنت أنتشينتيا هولت نيليسن من اقتناص اللقب من بين 33 متسابقة بذلت قصار جهدها لارتداء تاج ملكة جمال اندونيسيا لعام 2017 .

وجاءت أعلى 5 متسابقات فى المسابقة التى تنافست بها 33 متسابقة فى مقدمتهم أنشينتيا هولت نيلسين، وبنجكوكو، وشمال سولاويزى، وأيو ساراسواتى، ويجياكرتا أنجا أريئيلا .



ملكة جمال الكون دى - ليه نيل

جانب من الحفل



المشاركات فى نهائيات مسابقة ملكة جمال أندونيسيا 2018



جانب من فاعليات الحفل



جانب من فعاليات الحفل الختامى لاختيار ملكة جمال اندونيسيا



جميلات اندونيسيا يشاركون فى الحفل



عدد من المشاركات فى مسابقة ملكة جمال اندونيسيا



مشاركات فى مسابقة ملكة الجمال



ملكة جمال الكون ديمي لي نيل بيترز