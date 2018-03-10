صور.. مظاهرة بإيطاليا احتجاجا على الجرائم العنصرية ضد المهاجرين

صور.. مظاهرة بإيطاليا احتجاجا على الجرائم العنصرية ضد المهاجرينالسبت، 10 مارس 2018 06:52 م
مظاهرة فى إيطاليا
رويترز
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تجددت المظاهرات فى إيطاليا، اليوم السبت، احتجاجا على الجرائم العنصرية بعد مقتل بائع سنغالى على يد إيطالى فى الأونة الأخيرة.
ويبلغ تعداد الجالية السنغالية فى إيطاليا أكثر من 100 ألف، وفى فلورنسا لوحدها نحو 3 الاف، علماً أن عدد سكان المدينة هم 400 ألف نسمة، وفق احصائيات رسمية.
وكان روبرتو بيرونه، وهو متقاعد يبلغ من العمر 65 عاماً أطلق النار على بائع سنغالى متجول (54 عاماً)، فأرداه قتيلاً، وأوقفت قوات الأمن الجانى، وعقب الواقعة اندلعت أعمال شغب، وسط احتجاجات من زملاء القتيل، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتسيطر على الموقف.
جانب من المسيرة
جانب من المظاهرة
متظاهر
مسيرة بإيطاليا احتجاجا على الجرائم العنصرية ضد المهاجرين
مظاهرة بإيطاليا احتجاجا على الجرائم العنصرية ضد المهاجرين
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