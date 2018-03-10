صور.. مراحل إنتاج الحديد دخل مصنع للفولاذ بولاية بنسلفانيا الأمريكية







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لمراحل تصنيع الفولاذ الأمريكى داخل مصنع TMK Ipsco Koppel بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وظهر عامل يرتدى بدلة واقية ضد الحرارة يقف أمام فرن ضخم تنصهر بداخله قطع الحديد المتوهجه بسبب الحرارة المرتفعة .

يأتى ذلك بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء يوم الخميس الماضى، بفرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة، وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

وقال الرئيس الأمريكى فى وقت سابق، الخميس، إنه متمسك بخططه لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنه سيكون لديه المرونة فى تغييرها لدول بعينها.

وأبلغ ترامب الصحفيين فى بداية اجتماع لمجلس الوزراء فى البيت الأبيض "أنا متمسك بالنسبة الأصلية 10 و25%"، وأضاف "سيكون لى الحق فى زيادتها أو خفضها، تبعا لكل دولة على حدة، وسيكون لى الحق فى استثناء دول أو إضافة دول".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه سيكون منصفا ومرنا فى هذه القضية بينما سيعمل على حماية العمال الأمريكيين، وجدد الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، تأكيد نيته فرض الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبى من "ضريبة كبيرة" على بضائعه لعدم تعامله بشكل جيد فى التجارة مع واشنطن.



الحديد المنصهر داخل الفرن



عامل داخل مصنع انصهار الحديد



عامل يتابع حالة الحديد المنصهر داخل الفرن



عامل يرتدى بدلة واقية من الحرارة