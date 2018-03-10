صور.. محكمة تركية تأمر بإطلاق سراح صحفيين فى قضية جريدة "جمهوريت"







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أمرت محكمة فى اسطنبول، الجمعة، بالإفراج المشروط عن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" المعارضة واحد صحافييها يحاكمان بتهمة مساعدة مجموعات "ارهابية".

وأمرت المحكمة بالافراج عن رئيس التحرير مراد صابونجو وصحفى التحقيقات احمد شيك فى ختام الجلسة السادسة لمحاكمة 17 صحافيا من "جمهورييت".

ولا يزال الصحافيان ملاحقين فى هذه القضية كما قالت المحكمة التى قررت عدم الافراج عن مدير الصحيفة اكين اتالاي، والثلاثة كانوا آخر المشتبه بهم فى القضية خلف القضبان قبل صدور الحكم النهائي.

واتالاى حاليا هو المشتبه الوحيد فى القضية لا يزال فى السجن، ويواجه ما مجموعه 17 موظفا فى "جمهورييت" تهما بالإرهاب ومعظمهم الآن خارج السجن بانتظار انتهاء المحاكمة بعد إفراج مشروط عن غالبيتهم خلال العام الماضي.

وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة فى 16 مارس، يواجه المشتبه بهم عقوبات تصل الى السجن 43 عاما فى حال ادانتهم لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم النهائي.



رئيس تحرير جريدة جمهوريت التركية مراد صابنكو



أحد الصحفيين المطلق سراحهم



الصحفي التركي أحمد سيك



احتفالات بمناسبة اطلاق سراح صحفيين تركيين