صور.. محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المؤتمر الشعبى الذى نظمه الإصلاح الزراعى، وجمعية "كلنا معاك من أجل مصر" بكفر الشيخ، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، داعيا المواطنين للمشاركة بقوة فى التصويت بالانتخابات.

وشارك فى المؤتمر الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجى، والدكتور على أبوشوشة، رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا معاك من أجل مصر، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، والدكتور الشوادفى الغمرى الأمين المساعد لجمعية كلنا معاك من أجل مصر، والمهندس وليد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس عبد الرافع عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور وائل سرحان نائب الأمين العام، وأمين الشباب بجمعية كلنا معاك من أجل مصر، والقيادات الشعبية والشبابية، والفلاحين ورؤساء مجالس وأعضاء الجمعيات الزراعية، وصغار المزارعين .

فى بداية كلمته ذكر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا"، متحدثا عن مصر وعظمة المصريين من قدم التاريخ، وأن مصر تحتاج إلى جهود كل وطنى محب لبلده، والمشاركة الوطنية لانتخاب الأصلح لبناء مصر، واستكمال مسيرة التنمية، متابعا: "مصر تحتاج إلى صوت أبنائها ودعمهم، فى يوم الوطنية الديمقراطى".

وأكد نصر، على أن مصر شهدت إنجازات خلال الـ 4 سنوات الماضية، مالم يتحقق خلال 50 عامًا، وأهم هذه المشروعات والانجازات "مشروع المدينة الصناعية السمكية، وشبكة الطرق القومية، والاكتشافات البترولية الجديدة، مشروع الضبعة النووى ومحطات الطاقة الكهربائية الجديدة، ومليون ونصف مليون فدان، والمدن الجديدة، ومليون رأس ماشيه 100، ألف صوبة زراعيه، والمليون وحدة سكنية، وقناة السويس الجديدة، وتطهير سيناء من الإرهاب، وصندوق تحيا مصر، وأنفاق الإسماعيلية" وغيرها من المشروعات التنموية الجديدة منها مشروع الرمال السوداء، وغيرها من المشروعات، قائلًا: "مصر قادمة وبقوة".

وقرر محافظ كفر الشيخ، تخصيص 100 فدان بشمال المحافظة، لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيوانى بتكلفة نصف مليار جنيه، حتى تعود كفرالشيخ لريادتها فى الإنتاج الحيوانى، ودعا الحضور للوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، مضيفًا: "نمارس حقنا الدستورى والقانونى فى اختيار رئيسنا القادم، مختتما بتحية الوطن " تحيا مصر_ تحيا مصر_ تحيا مصر ".



مؤتمر لدعم الرئيس بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للانتخابات



الحضور فى المؤتمر



جانب من الحضور فى الانتخابات