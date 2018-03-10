صور.. محافظ الوادى الجديد يؤدى واجب العزاء فى راعى كنائس الوادى الجديد







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واجب العزاء بكنيسة السيدة العذراء، بمدينة الخارجة، فى المتنيح الأنبا بقطر راعى إبراشية، وأسقف عام كنائس الوادى الجديد. الذى وافته المنية بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء رحلة لعلاجه، عن عمر ناهز الـ65 عامًا.

وكان الأسقف الراحل توفى يوم 17 فبراير الماضى، بالولايات المتحدة الأمريكية وأقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة السيدة العذراء بدالاس، بولاية تكساس يوم الإثنين 19 فبراير.

ورافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والسياسية والتنفيذية والشعبية وكذلك إعداد غفيرة من المواطنين.

قدم المحافظ ومرافقوه تعازيهم ومواساتهم للقيادات الكنسية والأخوة المسيحيين فى وفاة الفقيد الذى كان مثالا للعطاء والمحبة والتسامح وقامة دينية وكنسية كبيرة، مؤكدا على عمق روابط المحبة والتكاتف الذى يتميز بها أبناء الشعب المصرى فى السراء والضراء .

المحافظ يؤدى واجب العزاء فى الأنبا بقطر



جانب من العزاء



عزاء أسقف عام كنائس الوادى الجديد