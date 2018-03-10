صور.. محافظ القليوبية يطلق اسم الشهيد مجند رمضان حمدان على مدرسة بقرية كفر الدير







القليوبية نيفين طه

قدم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن الجندى رمضان حمدان حماد شهيد القوات المسلحة بالعملية الشاملة بسيناء ابن قرية كفر الدير إحدى قرى مركز ومدينة شبين القناطر، يرافقه مصطفى الكمار ورشاد شكرى أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تخليدا لذكراه.

وأكد عشماوى أن القليوبية تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة وهذا وسام على صدر كل قليوبى ومصرى وأن التاريخ سيخلدهم دائمًا، مؤكدا على إصرار الدولة المصرية اقتلاع جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يهزم الأوطان وأن الشهيد ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك كل يوم شهيد وكلنا جميعا فداء للوطن الغالى، فمصر لن تفرط فى ترابها الغالى وستظل رغم أنف الحاقدين الذين يتاجرون بالدين وهو منهم براء وأن مصر تدافع عن الأمة العربية كلها وتقدم الكثير من التضحيات من أجل رفعة الوطن وعزته وذلك بفضل تلاحم الجيش والشرطة والشعب تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.























