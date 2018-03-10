صور.. "عنيك فى عنينا" تعيد الأمل لـ100 مريض بالبحيرة والفيوم

صور.. "عنيك فى عنينا" تعيد الأمل لـ100 مريض بالبحيرة والفيومالسبت، 10 مارس 2018 12:31 م
مبادرة عنيك فى عنينا فى البحيرة والفيوم
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أجرت مبادرة "عنيك فى عنينا"، 100 عملية جراحية بالعيون لمواطنى محافظتى البحيرة والفيوم.
وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، إن العمليات أجريت لمواطنى قرية القهوجية بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، وقرية الحجر بمركز أطسا بالفيوم، مؤكدًا وجود حوالى 18 حالة أخرى من ذات القريتين سيتم إجراء جراحات متقدمة لهم خلال الأيام المقبلة.
وأشار "عباس" إلى أن كل العمليات يتم إجراؤها خلال أسبوع فقط من الكشف بحد أقصى وفقا لبحوث اجتماعية تجريها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية للتأكد من أن المرضى من الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الكشف فى القوافل والحصول على القطرات العلاجية متاح للجميع بالمجان دون النظر للمستوى المادى للمريض.
وأضاف أن العمل الفترة المقبلة سيستهدف محافظات الصعيد بشكل أكبر خصوصا محافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط.
إضافة تعليق
بشرى للمواطنين.. طرح شقق العاصمة الإدارية والعلمين للحجز خلال شهرين.. الإسكان: جار تسعير الوحدات ووضع أكثر من نظام للسداد والحجز.. وتؤكد: وحدات العاصمة الجديدة من 130 لـ180 مترًا.. وتشطيبات العلمين تخطت الـ90%
الرياضة المصرية اليوم.. مجلس الأهلى يناقش تداعيات أحداث شغب مباراة مونانا.. البدرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى.. الاجتماع الأول لرابطة الأندية بالجبلاية.. وطائرة الأحمر فى مواجهة بطل الكاميرون ببطولة أفريقيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة