صور.. "عنيك فى عنينا" تعيد الأمل لـ100 مريض بالبحيرة والفيوم







كتب مدحت وهبة

أجرت مبادرة "عنيك فى عنينا"، 100 عملية جراحية بالعيون لمواطنى محافظتى البحيرة والفيوم.

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة، إن العمليات أجريت لمواطنى قرية القهوجية بمركز الرحمانية محافظة البحيرة، وقرية الحجر بمركز أطسا بالفيوم، مؤكدًا وجود حوالى 18 حالة أخرى من ذات القريتين سيتم إجراء جراحات متقدمة لهم خلال الأيام المقبلة.

وأشار "عباس" إلى أن كل العمليات يتم إجراؤها خلال أسبوع فقط من الكشف بحد أقصى وفقا لبحوث اجتماعية تجريها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية للتأكد من أن المرضى من الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الكشف فى القوافل والحصول على القطرات العلاجية متاح للجميع بالمجان دون النظر للمستوى المادى للمريض.

وأضاف أن العمل الفترة المقبلة سيستهدف محافظات الصعيد بشكل أكبر خصوصا محافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط.