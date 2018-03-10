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صور.. شهيد ومصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

السبت، 10 مارس 2018 07:27 م
صور.. شهيد ومصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس الشهيد أعمير عمر إبراهيم





وكالات
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أعلن أحمد جبريل الناطق الرسمى باسم للهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس أن شابا استشهد خلال إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت فى قرية عوريف جنوب نابلس .

وأضاف جبريل وفق ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز سيارة الاسعاف على حاجز حوارة جنوب نابلس وترفض السماح لهم بالمرور إلى مدينه نابلس" .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان إن الشاب أعمير عمر إبراهيم شحادة ٢٢ عاما أصيب برصاصة فى الصدر أطلقتها قوات الاحتلال عليه بصورة مباشرة فى المنطقة الشرقيه من بلدة عوريف جنوب نابلس .

وأكد دغلس إصابة الشاب همام محمد صفدى ١٦ عاما أصيب رصاصة حى بالقدم

وأضاف دغلس أن هجوما شنه المستوطنون من مستوطنة ايتسهار على المنطقة الشرقيه من عوريف ثم تدخلت قوات الاحتلال وبدأت بإطلاق النار.

اشتباكات مع قوات الاحتلال
اشتباكات مع قوات الاحتلال

 

صورة للشهيد نشرتها وكالة معا الفلسطينية
صورة للشهيد نشرتها وكالة معا الفلسطينية

 


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نابلس

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