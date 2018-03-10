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صور.. شرطة بريطانيا تفحص 240 دليلا فى هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق

السبت، 10 مارس 2018 11:11 م
صور.. شرطة بريطانيا تفحص 240 دليلا فى هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق الشرطة البريطانية أثناء الفحص





(رويترز) - تصوير أ ف ب
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم السبت، إن الشرطة البريطانية حددت أكثر من 200 شاهد وتفحص أكثر من 240 عنصرا من الأدلة فى تحقيقاتها الجارية فى هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسى سابق وابنته.

وقالت راد للصحفيين بعد أن ترأست اجتماعا للجنة كوبرا الأمنية التابعة للحكومة إن أكثر من 250 من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب يشاركون فى التحقيق الذى يتم "بسرعة وباحتراف".

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فى المستشفى فى حالة حرجة منذ يوم الأحد عندما عثر عليهما فاقدى الوعى على أريكة فى مدينة سالزبرى فى جنوب انجلترا (

اقنعة الشرطة البريطانية
اقنعة الشرطة البريطانية

 

قوات الشرطة البريطانية
قوات الشرطة البريطانية

 


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