صور.. رئيس فرنسا السابق يصطحب الممثلة جولى جاييت لمشاهدة مباراة للرجبى







كتب عبد الوهاب الجندى

بعيدًا عن السياسة وقصور الإليزيه التي ظل فيها 5 سنوات كرئيس للجمهورية الفرنسية، ظهر اليوم السبت، الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت، خلال مشاهدتهما مباراة لكرة الرجبى.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، ظهر هولاند فى المدرجات بصحبة جاييت، أثناء مشاهدتهما لمباراة الاتحاد الدولي للرجبى، بين الأمم المتحدة وفرنسا التى أقيمت اليوم السبت، على ستاد دو فرانس في سانت دينيس، شمال العاصمة باريس.



ابتسامة هولاند



أثناء مشاهدة المباراة



فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت



في المدرجات