صور.. رئيس فرنسا السابق يصطحب الممثلة جولى جاييت لمشاهدة مباراة للرجبى

بعيدا عن السياسة
صور.. رئيس فرنسا السابق يصطحب الممثلة جولى جاييت لمشاهدة مباراة للرجبىالسبت، 10 مارس 2018 09:49 م
الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت
كتب عبد الوهاب الجندى
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بعيدًا عن السياسة وقصور الإليزيه التي ظل فيها 5 سنوات كرئيس للجمهورية الفرنسية، ظهر اليوم السبت، الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت، خلال مشاهدتهما مباراة لكرة الرجبى.
ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، ظهر هولاند فى المدرجات بصحبة جاييت، أثناء مشاهدتهما لمباراة الاتحاد الدولي للرجبى، بين الأمم المتحدة وفرنسا التى أقيمت اليوم السبت، على ستاد دو فرانس في سانت دينيس، شمال العاصمة باريس.
ابتسامة هولاند
أثناء مشاهدة المباراة
فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت
في المدرجات
الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند بصحبة الممثلة الفرنسية جولي جاييت
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