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صور.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالشرقية

السبت، 10 مارس 2018 05:59 م
صور.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالشرقية جانب من الحضور بالمؤتمر





الشرقية- فتحية الديب
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نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا بمدينة بلبيس، لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة .والقيادات التنفيذية بمركز بلبيس، ومنهم ممدوح الربع أمين عام الحزب بمركز بلبيس، وممثلين حملة "كلنا معاك من أجل مصر" حمودة محمد ومحمد البطريق

وتحدث أمين عام الحزب خلال المؤتمر عن أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الحشد والنزول يوم الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على ضروة المشاركة.

فيما أكدت لبنى همام، منسق المرأة بحملة كلنا معاك من أجل مصر فى بلبيس، أن المرأة تشارك بأعداد غفيرة فى حضور مؤتمرات دعم السيسي، نظرًا لأهميتها موضحة أن السيدات ركن هام من أركان الدولة وتؤثر على صانع القرار.

وفى نهاية المؤتمر هتفت السيدات " تحيا مصر" و"السيسى رئيسى"، تعبيرًا عن دعمهم لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية.

 

 

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