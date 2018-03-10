صور.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية مطعم مفتوح بمشروعات شبابية تنتظر التقنين

الإسماعيلية محمد عوض

قبل عام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعدا بمنح ترخيص مؤقت لعربة صنع مأكولات سريعة لفتاة اعترضها حى مصر الجديدة بالقاهرة ومنح هذا الوعد أملاَ لآلاف من الشباب الذى بدأ فى الاتجاه لمشروعات صغيرة مثل عربات لبيع الأطعمة والمشروبات بالحدائق فى محاولة لمقاومة نسب البطالة.

ففى مدينة الإسماعيلية خصص شارع لوجود عربات المأكولات السريعة وتحضير القهوة أمام نادى هيئة قناة السويس وطريق نمرة 6، ولكن أصحاب المشاريع الصغيرة لا يحملون أوراقا رسمية لتراخيص عملهم برغم من طلباتهم المتكررة للتقنين.

ويعانى حديثو التخرج من الجامعات المصرية من قلة فرص العمل، و وصلت نسبة البطالة إلى 12.5% من عدد سكان مصر ممن يزيد عمرهم عن 15 عاما وقادرين على العمل، بحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقرير مصر فى أرقام 2018 .

وبدأت الدولة فى اتجاه لدعم مشروعات صغيرة عن طريق قروض بنكية ضمن مشروع يتبع لوزارة التنمية المحلية يسمى "مشروعك" ولكنه حدد مجالات معينة للاستثمار الصغير ليس من بينها عربات الطعام. حيث يبدأ الشباب فى مجمعات عربات الطعام بمدينة الإسماعيلية، العمل فى فترة الظهيرة و قبل غروب الشمس مع انتشار هواة الركض ورواد الحدائق الراغبين فى التمتع بالهواء الطلق.

ياسر على شاب يعمل على كرفان صغير لتحضير القهوة والمشروبات، يقول "إن والده كان يملك تصريحا من ديوان مجلس المدينة للعمل على فاترينة متنقلة وهو نفس التوصيف القانونى لما أعمل به الآن ولكن هذه العربة لا تحمل تصريح ولكنها أصبحت وسيلة للزرق لمن لا يملك وظيفة، أو طريقة لزيادة الدخل.

"يوسف وجمال وعمرو" 3 شباب يقفون أمام موقد صغير أعد بشكل يحاكى الجلسات العربية فى الصحراء لصنع المشروبات على الرمال الساخنة يحكون عن مشروعهم، حيث يقول يوسف: يجمعنى وأصدقائى العمل فى مجالات ثقافية وعروض مسرحية بقصر الثقافة، وقررنا أن نتشارك فى مشروع صغير". ويضيف يوسف "فكرتنا قائمة على مناخ بدوى بجلسات على الأرض ولا نصطنع إشغالات بالكراسى البلاستيكية، مجرد وسادات موزعة على الأرض وأكواب الشاى والقهوة .

الأصدقاء الثلاثة يوسف رجب وجمال عصمت وعمرو على، يقفون من قبل غروب الشمس حتى وقت ما بعد منتصف الليل بقليل، ويبحثون عن خطوات التراخيص من المحليات، أو الانضمام لإدارة "مشروعك" الداعم لمشروعات الشباب الصغيرة.

وحرص اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية على أن يقوم بجولات ميدانية شبه أسبوعية بأماكن تجمع عربات الطعام، لفرض الأمن والتأكد من انضباط أصحاب العربات بالنظام الأمنى للمنطقة الحيوية التى تقع فى الجهة المقابلة لمنتجع الفرسان والطريق المؤدى إلى مرفق المعديات على قناة السويس.















































































