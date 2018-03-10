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صور جامعة سوهاج تقيم حفل تخرج الدفعة الاولي لغير الناطقين باللغة العربية

السبت، 10 مارس 2018 09:05 م
صور جامعة سوهاج تقيم حفل تخرج الدفعة الاولي لغير الناطقين باللغة العربية جانب من التكريم





سوهاج محمود مقبول
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شهد الدكتور حمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حفل تخريج 73 طالب وطالبة قوام الدفعة الأولى من مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها من دولتي ماليزيا وأندونيسيا، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم القديم .

 وقال رئيس الجامعة خلال حفل التخريج أننا قد أنشأنا وحدة لرعاية الطلاب الوافدين، تعمل علي رعايتهم والتواصل معهم وحل مشكلاتهم، ومعنية بوضع اللوائح الخاصة بالدراسات العليا و درجة البكالوريوس أو الليسانس، كما تم الموافقة علي إنشاء مبني للطلاب الوافدين، كما وافق مجلس الجامعة علي خفض الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين، إضافة إلى الموافقة علي مشاركة الجامعة في كل الملتقيات والمؤتمرات الدولية للتسويق وجذب الطلاب من الخارج.

 وأضاف عزيز أن هناك ٧٣ طالب وطالبة قد أدوا الامتحان النهائي الكفاءة الدولية في العربية اليوم ١٠ مارس بمقر الجامعة القديم .

من الجدير بالذكر أن بموجب اجتياز هذا الامتحان حصل الطلبة والطالبات على درجة الليسانس في الآداب وفي نهاية الحفل سلم رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب شهادات التخرج للطلاب.

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